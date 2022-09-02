Muhalefet cephesi iktidara gelmeleri halinde KHK'lıların tamamını tekrar görevlerine iade edeceklerine dair yaptıkları vaadlerde resmen Fethullah Gülen köpeğinin ıstırabını dindirmek için bir birleriyle yarışıyorlar. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz de bahsi geçen vakayı ele aldı. Tayiz 'Gülen'in ıstırabını Kılıçdaroğlu mu dindirecek?' sorusunun cevanını bulmaya çalıştı. İşte o yazı:

FETÖ lideri Gülen, Pensilvanya'daki resmi hesaplarından yayınlanan videosunda aynen şunları söylüyordu: "Sabah kalkıp o taraftan bu tarafa dönüyorum, elimde değil bunlar benim. Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları bütün gece yaşayıp duruyorum ve ıstırapla kıvranıyorum. Bilemezsiniz yani, ıstırapla kıvranıyorum."

Gülen'i ıstırapla kıvranmasının başlıca sebebi, yarım asır çalışıp didinip devletin içine sızmışken, 15 Temmuz'dan sonra birdenbire dımdızlak ortada kalması ve KHK ile devletten kovulmasıdır. 50 yıllık çabaların bir günde kaybedilmesinin verdiği acıyı FETÖ elebaşından daha iyi kimse bilemez. Emin olun, hayatının geri kalanında Gülen'in tek amacı, tek derdi devlete bir geri dönüş yolu bulma üzerinedir.

FETÖ'nün devletten kovulması sadece Gülen'in de sorunu değil; belki de daha çok ABD'nin sorunudur. Türkiye'yi kontrol etmek amacıyla geliştirdikleri bu kullanışlı "proje terör örgütü"nün bir günde tepe takla olması en çok onların uykularını kaçırıyor.

Başarısız bir darbe girişimiyle küllerinden yeniden doğan bir devle karşı karşıya kaldılar şimdi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında içeride ameliyatlarla küçültmeyi umdukları Türkiye'nin yerine büyüyen, güçlenen, bölgesel ve küresel aktöre dönüşen bir Türkiye çıktı karşılarına. FETÖ'yle birlikte ABD de büyük ıstırap içinde.

Bu yüzden ABD'nin de tek derdi FETÖ'ye bir geri dönüş yolu bulmak. FETÖ'nün devletten kovulmasıyla ekonomisini, siyasal düzenini, toplumunu kontrol edebilecekleri bir aparattan yoksun kaldılar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı 6'lı masanın varlık gerekçesi de bundan başka bir şey değil. Amerikan Başkanı Biden'ın "Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını oturtacağımız yer tam da burasıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözleri, 2023 seçimlerinin -muhalefet açısından- asıl hedefini de ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu, etrafına topladığı muhalefet cephesiyle başarabilirse, FETÖ'yü yeniden devlete döndürerek Gülen'in ıstırabını dindirmeye çalışacak. Yoksa, 2023'te daha iyi bir Türkiye için değil.