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Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

- Sağlık kontrolünden geçirilen Norveçli golcünün transferi için son görüşmeler gerçekleştiriliyor

25 Haziran 2019 Salı 11:42
Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Transfer için son detayların görüşüldüğü Gulbrandsen'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:42
  1. Fredrik Gulbrandsen
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