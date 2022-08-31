

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şu sıralar kemalistlere yanlamakla meşgul olan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bahsi geçen serüveninin semiyotiğini ele aldı. Altınok 'Gül gibi Kemalist işte!' diyerek teşhisi koydu. İşte bahsi geçen yazıdaki ilgili kısım:

Dünyanın baskısıyla serbest ve genel seçimlere geçilince ayrıcalıklarını kaybeden bürokrasi, doğanın ve bankaların talan edilmesini örtüleyen muhtıralarına hep Atatürk'ü kalkan yapmadı mı?..

Darbelerle, demokrasiyi, sivil siyaseti, ekonomiyi, ülkenin itibarını, idam sehpalarında bir sağdan bir soldan gençleri katlederken utanmadan "Atatürk böyle isterdi" diyerek ona iftira atmadılar mı?

Rahmetli Uğur Mumcu boşuna, "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi taktılar" demiyordu ya...

Hatta 15 Temmuz'da sivillerin üzerine bomba yağdıran asker kılığına girmiş CIA ajanlarının mahkemede kendilerini "Atatürkçü Harbiyelileriz" diye savunmalarına bile şahit olmadık mı?

İşte milletin derdi de bunlarladır, Atatürk'le değil.

Dolayısıyla Abdullah Gül gibi, düne kadar "İslamcı" takılan siyasi figürlerin, 2023 seçimleri öncesinde maske değiştirip "Aslında içten içe ne kadar Kemalist olduklarını" kanıtlamaya çalışmaları ne garip ne de şaşırtıcı geliyor bana.

Gül gibi Kemalist işte...

Diğerlerinden fazlası var, eksiği yok.