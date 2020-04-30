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Aktüel

Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:11:15 -
Guayana'da silah deposunda patlamada 3 asker öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Guayana'da bir askeri birlikte meydana gelen patlama nedeniyle 3 asker öldü.

Guayana basınında çıkan habere göre, ülkenin başkenti Georgetown'a 40 kilometre mesafede Timehri şehrinde bulunan Guayana Savunma Kuvvetine (GDF) bağlı Kamp Stephenson Üssündeki silah deposunda meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Yaralı askerin tedavi altına alındığı açıklandı.

Ülkede şubat ayında GDF'ye bağlı Sahil Güvenlik Üssünde 50'nci yıl kutlamalarında kullanılmak üzere havai fişeklerin hazırlandığı sırada meydana gelen patlamada 1 asker ölmüştü.


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