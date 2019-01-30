GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor GSM operatörleri sayesinde teslimatı hız kazanan milli baz istasyonu Ulak'ın ilk parti teslimatı Turkcell'e yapıldı.

Milli baz istasyonu Ulak teslimatları, GSM operatörleriyle hız kazanıyor. ASELSAN tarafından Turkcell’e ilk partinin teslimatı yapıldı. Geri kalan baz istasyonlarının yılın ilk çeyreğinde teslimi hedefleniyor. Teslim edilen cihazların Karadeniz bölgesine kurulumunun Nisan ayından itibaren başlaması bekleniyor. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ASELSAN, Netaş, Ulak Haberleşme, Rize ve Şile lokasyonlarında operatörlere ait 26 baz istasyonu canlı şebekede çalışıyor. Yeni siparişler doğrultusunda Turkcell teslimatları yıl içinde devam edecek. Vodafone Türkiye ve Türk Telekom teslimatlarına da 2019’da başlanacak.

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