GSM operatörleri milli baz istasyonuna kavuşuyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Milli baz istasyonu Ulak teslimatları, GSM operatörleriyle hız kazanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde çok sayıda yerli firmanın katkılarıyla geliştirilen Ulak, Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına soktu.

Üretilen ilk baz istasyonları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında teslim edilirken, milli baz istasyonlarının yaygınlaştırılması çalışmaları Ulak Haberleşme AŞ'nin koordinasyon ve sorumluluğunda sürüyor.

Mobil iletişim teknolojilerinin milli tasarımla kazanımında önemli yere sahip olan ve bir mihenk taşı olarak görülen Ulak baz istasyonu­nun Evrensel Mobil Kapsama Projesi'ndeki 834 adetlik teslimat ve bunların 500 noktada hizmete girmesinin ardından, sıra GSM operatörlerinin siparişlerinin karşılanmasına geldi.

Buna göre, ASELSAN ve Turkcell arasında imzalanan ASELSAN Ulak Sistemlerinin Tedarikine İlişkin Sözleşme kapsamında ilk partinin teslimatı yapıldı. Geri kalan baz is­tasyonlarının yılın ilk çeyreğinde teslimi hedefleniyor.

Teslim edilen cihazların Karadeniz Bölgesi'ne kurulu­munun nisanda başlanması bekleniyor.

Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ASELSAN, Netaş, Ulak Haberleşme, Rize ve Şile lokasyonlarında operatörlere ait 26 baz istasyonu canlı şebekede çalışıyor.

Yeni siparişler doğrultusunda yıl içinde devam edecek Turkcell teslimatlarının yanı sıra imzalanmış sözleşmeler kapsamında Vodafone Türkiye ve Türk Telekom teslimatlarına da bu yıl başlanacak.

Türkiye'de, artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda milli olarak geliştirilen baz istasyonu Ulak önemli bir yer tutuyor.



Ulak'ın da aralarında bulunduğu 4,5G haberleşme sistemlerinin geliştirilmesiyle hem operatörlerin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.