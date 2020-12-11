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Aktüel GSK ve Sanofi’nin Kovid-19 aşı adayı, 2021’in sonuna kadar hazır olmayacak
Aktüel

GSK ve Sanofi’nin Kovid-19 aşı adayı, 2021’in sonuna kadar hazır olmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:32:53 -
GSK ve Sanofi’nin Kovid-19 aşı adayı, 2021’in sonuna kadar hazır olmayacak

LONDRA (AA) - İlaç firmaları GlaxoSmithKline (GSK) ve Sanofi'nin ortak geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "yaşlılarda yeterince bağışıklık tepkisi oluşturmadığı" gerekçesiyle gelecek yılın sonuna kadar tamamlanamayacağı bildirildi.

GSK ve Sanofi'den yapılan ortak açıklamada, potansiyel adjuvanlanmış, rekombinant protein bazlı Kovid-19 aşısının faz 1 ve 2 denemelerinde 18-49 yaş aralığındakilerde bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirtildi.

Yaşlılarda yeterince bağışıklık tepkisi oluşturmayan potansiyel Kovid-19 aşısı çalışmalarında gecikme yaşanacağına işaret edilen açıklamada, aşının gelecek yılın sonuna kadar hazır olamayacağı bilgisi paylaşıldı.

- "Hiçbir ilaç firması tek başına salgını sonlandırmayı başaramaz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Pasteur İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thomas Triomphe, halk sağlığını çok önemsediklerini, gecikme nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Triomphe, tüm kararları bilim ve verilerin öncülüğünde aldıklarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki yolları belirledik. Kendimize güveniyoruz ve Kovid-19 aşısını halka sunmaya kararlıyız. Hiçbir ilaç firması tek başına salgını sonlandırmayı başaramaz. Dünyanın salgınla savaşmak için birden fazla aşıya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

GSK Aşı Birimi Başkanı Roger Connor, çalışmanın sonuçlarının umulduğu gibi gitmediğini, sonunda Kovid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık yanıtı ortaya çıkaracak aşıyı bulacaklarını kaydetti.

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