Groupe Renault’dan dönüşüm programı

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını pek çok alanı derinden etkiledi. Salgın sebebiyle otomotiv sektörü de büyük bir kriz ile karşı karşıya. Bu sebeple otomotiv sektörünün devleri önemli tasarruf programları ve yol haritaları hazırlıyor. Groupe Renault üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını belirledi. Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, Grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi.

İş gücü yeniden yapılandırılacak

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu. İş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa’da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak. Dönüşüm programında “Mühendislik maliyetlerinin azaltılması, bileşen çeşitliliğini azaltmak, dijital kaynaklardan daha fazla yararlanmak, tesis dönüşümü, küresel üretim kapasitesini 2019’da 4 milyon araçtan 2024’e kadar 3,3 milyon araca çekmek, işgünü düzenlemek, Fas ve Romanya’da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, Alpine A110 modelinin üretimi sona erdiğinde Dieppe tesisinin yeniden dönüşümü için tekrar planlama yapılması” kalemleri yer aldı.

Başkan Senard: Sorumluluğumuzun farkındayız

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, konu hakkında şunları söyledi: “Öngörülen dönüşümü başarabilmek ve bu planı uygulayarak Grubumuzu değerine kavuşturmak için varlıklarımıza, değerlerimize ve şirketin yönetimine olan güvenim tam. Planlanan değişiklikler, uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğinin ve gelişiminin sağlanmasında temel öneme sahip. Birlikte ve İttifak’ın ortaklarının desteği ile hedeflerimize ulaşacak ve Groupe Renault’u gelecek yıllarda otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri haline getireceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve planlanan dönüşümün ancak Grubumuzun tüm paydaşlarına saygı gösterilerek ve örnek bir sosyal diyalog yoluyla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.”

Dacia: başarı öyküsü

-Renault Grubu’nun 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu. Marka, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden ulaşılabilir fiyatı ile müşterilerin beğenisini elde etti. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya’da gerçekleştirilen Logan toplamda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi.

-Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip B segment modeli Sandero kısa sürede beklenen ilgiyi gördü.

-Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster’ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti. Dacia ürün gamına katılan bu iddialı iki model de kısa zamanda ticari başarıya dönüştü. Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2,1 milyon, Duster ise 1,6 milyon adet satış kaydetti. Marka, 2007’de Logan MCV (station wagon) ve 2012’de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu.

-Dacia, Türkiye’de pazara sunulduğu 2004 yılından bugüne dek (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi. Dacia, Türkiye marka sıralamasında 7 bin 175 satış adedi ve 4,8 pazar payı ile bugün 8. sırada yer alıyor.

-Sandero ise Türkiye’de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi.

-Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini bırakmadı.

-Dacia, ezber bozan modelleriyle 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı.

-Orijinal fabrika çıkışlı Dacia LPG’li versiyonları da yakın zamanda müşterilerle buluştu.