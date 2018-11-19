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Gribe karşı nar tüketin

Narın faydaları nelerdir? Daha önce narla ilgili bu faydaları duydunuz mu? İşte narın yararları…

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
Gribe karşı nar tüketin

Bereketin simgesi nar, neredeyse içindeki tane sayısı kadar şifalı etkiye sahip; çekirdeklerinde dünyadaki en kuvvetli antioksidan maddelerini barındıran, yüksek miktarda ‘polifenolik bileşikler’, ‘antosiyaninler’ ve ‘tanenler’ içerir. Narın çekirdeğindeki etkili maddeler, kanser hücrelerinin üremesini durdurur.  Nar suyu içmek tansiyonu dengeler. Günde 2 bardak nar suyu içmenin, başlangıç seviyesindeki yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarını dengelediği yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Nar kabuklarıysa içerdiği tanenler sayesinde ishal durdurucu etkiye sahiptir. 

KANSER HÜCRELERİNİ ZAYIFLATIR

Nar, çok güzlü antioksidan maddeler içerir. Bu değerli antioksidanları kanserle mücadele ettiğine dair birçok çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda, nar bileşenlerinde yer alan antioksidan maddelerin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını önlediği, hatta bir kısmını yok ettiği gözlemlenmiştir. Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görünen kanser türüdür. Yapılan kan tahlillerinde PSA yüksek çıkması alarm zillerinin çaldığını gösterir. Nar bileşenlerinin prostat kanseri hücrelerinin üremesini yavaşlattığı, bir kısmının da yok olmasını sağladığı tespit edilmiştir.

GRİP VİRÜSÜNE KARŞI SAVAŞIR

Narın içerdiği antioksidanlar gribe neden olan mikrop ve virüsleri zararsız hale getirir. Bununla birlikte bakteriler tarafından kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarına karşı özellikle nar suyunun ciddi anlamda koruyucu etkisi vardır. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı önceden tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü narın içerdiği C vitamini vücudun soğuk algınlığına karşı direncini arttırır.

KALBİ KORUR 

Haftada bir kaç kez nar suyu içmek kandaki kolesterol seviyesini düşürür ve hipertansiyona bağlı bazı hastalıkların oluşmasını önler. Ayrıca nar suyu damar tıkanıklığı riskini azaltır. Nar, damar kanallarındaki birikim birikimi önler ve bu da patolojik sertleşmenin önüne geçer. İtalya Napoli Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, iki hafta boyunca her gün nar suyu içen kişilerde sistolik baskının yüzde 5 daha az olduğu görülmüştür. 

AĞIZ YARALARINI GEÇİRİR

Narın bileşenleri zararlı mikroorganizmalarla mücadelede en güvenilir yardımcılarımızdan biridir. Özellikle candida mantarı ve zararı bakterilere karşı oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Tüm bu özellikler sayesinde ağız yaralarında, diş eti çekilmelerinde, dişlerde plak oluşumunda güvenle kullanılabilir. Özellikle gece yatmaya yakın saatlerde bir çay bardağı nar suyu içerisine 10 damla alkolsüz sıvı propolis ekstresi ilave edip içmeniz önerilir.

CİLDİ YENİLER

Narın içerisindeki antioksidanlar kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Bu yüzden özellikle yüz maskelerinde nar suyu ve kaynatılmış nar kabuklarını kullanabilir ve bu sayede genç bir cilde sahip olabilirsiniz. 

ALZHEIMER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR 

Aile geçmişinde alzheimer ya da parkinson gibi hastalıklar olanlar beslenme listelerine narı kesinlikle dahil etmelidir. Narın beyin damarlarında plak oluşumunu önlediğinden yola çıkan araştırmalara, alzheimer hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir yol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca beyin hücrelerinde görülen iltihabı büyük ölçüde yok etmesi Parkinson hastaları için umut olabilir.   

KARACİĞERİ TEMİZLER

Nar, karaciğer için çok faydalıdır çünkü onu güçlendirir ve toksinlerden arındırır. Aynı şey kan içinde geçerlidir. Kanı detoks eder ve arındırır. İçindeki yüksek sitrik sit, potasyum ve su vücutta tutulan sıvıların atılmasına ve iyi bağırsak performansına destek olur.  

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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