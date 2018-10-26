Greyfurtun sağlığa faydaları nelerdir?

GREYFURTUN FAYDALARI NELERDİR?

İŞTAH DUYGUSUNU AZALTIR

Greyfurtun kokusu bile açlık hissini azaltabilir. İçerideki yüksek miktardaki lif, tok hissetmenize ve fazla yemek kaçınmanıza yardımcı olur.

GRİBE KARŞI DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKTİR

Greyfurt, vücuttaki asitliği azaltmaya yardımcı olur ve güçlü bir antioksidandır. Greyfurt ayrıca antiviral, antifungal, antibakteriyel, antikanser ve anti-inflamatuardır. Bağışıklık sisteminin savunmasını güçlendirmek için mükemmeldir.

VÜCUTTAKİ ASİTLİK ORANINI DÜŞÜRÜR

Sindirimden sonra, greyfurt suyu vücutta alkali bir reaksiyon oluşturur. Asit oluşumunu ve vücutta asitliğin varlığından dolayı ortaya çıkan hastalıkların önlenmesinde faydalıdır.

KABIZLIĞI GİDERİR

Sabahları greyfurt suyu içmek, kabızlık sorununun giderilmesi için iyi bir çaredir. Bağırsak hareketini indükleyerek, kolonu uyarır. Ayrıca, şişkinliği giderir ve mideyi rahatlatabilir.

YORGUNLUĞU GİDERİR

Greyfurt, yorgunluğa karşı mükemmel bir ilaçtır. Yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Greyfurtun içeriğindeki bileşenler, enerji seviyesini yükselterek yorgunluk hissini azaltır.

HAZIMSIZLIK İÇİN YARARLIDIR

Greyfurt, içerdiği yüksek lif sayesinde mide sularının akışını iyileştirir, bağırsakların hareketini kolaylaştırır, boşaltımı rahatlatır.

İYİ BİR UYKUYU DESTEKLER

Yatağa gitmeden önce içilen bir bardak greyfurt suyu, sağlıklı uykuyu destekleyebilir ve rahatsız edici semptomları ve uykusuzluğun yan etkilerini hafifletebilir.

DİYABET İÇİN FAYDALIDIR

Greyfurt, vücuttaki nişasta seviyesini azaltmaya yardımcı olur, vücuttaki şekerin akışını düzenler ve hastalığı etkili bir şekilde yönetir.

İDRAR YOLU SORUNLARINI HAFİFLETİR

Greyfurt suyu, potasyum ve C vitamini açısından zengindir ve idrar problemleri için en iyi tedavilerden biridir. Kan damarları ve arterleri gevşetir, kan basıncını düşürür, kalp krizi ve felç riskini azaltır.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI EN AZA İNDİRİR

Greyfurt, insan vücudunun kolesterolü regüle etmesine yardımcı olur, bu da kolesterol sorunlarının neden olduğu çeşitli kardiyovasküler hastalıkların riskini en aza indirir.