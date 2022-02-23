Gramaj düştü, fiyat arttı! 210 gram ekmek bakın ne kadar oldu
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması kararlaştırıldı.
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması kararlaştırıldı.
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi.
İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi üyelerinin ekmekte fiyat ve gramaj değişikliğini içeren önergesi sonrası toplantıda, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi.
Gramaj düştü, fiyat arttı
Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak.
Zammın kısa süre içerisinde geçerli olacağı belirtildi.
Umumi tuvalete de zam
Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da meclis kararına göre değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak.