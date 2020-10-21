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Ekonomi Gram altın 484 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 484 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.237 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:10:32 -
Gram altın 484 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 483,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 483,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 483,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.237 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.921 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin iki taraftan gelen ılımlı açıklamaların altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların bölgesel olarak arttığına ve tedbirlerin bu duruma paralel sıkılaştırıldığına dikkati çeken analistler, oluşan belirsizlik ortamının risk iştahını düşürerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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