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Gram altın 246 lira seviyelerinde

Gram altın 245,7 lira, çeyrek altın 400 lira ve Cumhuriyet altını 1.635 liradan işlem görüyor

31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
Gram altın 246 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatının alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,7 düşüşle 243,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 245,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet 1.635 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle 1.294,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını belirterek, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise yurt içinde altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
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