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Aktüel GRAFİKLİ - Türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek
Aktüel

GRAFİKLİ - Türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü", bağlantı tüneli ve yeni yüzüyle Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek - "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi" ile Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek - Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine de katkı sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:08:18 -
GRAFİKLİ - Türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek

MALATYA (AA) - RAMAZAN ERCAN - Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan turizm ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi tamamlandı.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek.

Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi ile iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek.

Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

Proje, Malatya ve Elazığ'daki havalimanlarıyla bütünleşerek ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak ve iç, dış turizm sirkülasyonlarının sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek.

Köprü, tünel ve yolun hizmete açılmasıyla birlikte Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacak.

- Alanında dünyanın 4. büyük köprüsü

Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte yapılan Yeni Kömürhan Köprüsü, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde.

Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.

İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken ve 42 adet kablo imalatı gerçekleştirilen köprünün orta açıklığı 25 çelik segmentten oluşuyor.

Köprünün çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan proje, Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, 1 adet eş düzey kavşak, 1 adet farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşuyor.

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