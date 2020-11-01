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Aktüel GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
Aktüel

GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin kasım ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 14 dava görülecek - Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 4 ildeki davalarda 1255 sanığın yargılanmasına devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:06:54 -
GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin kasım ayında 4 ildeki 14 davada 1255 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Kasım ayında 4 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 14 dava görülecek. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlardan açılan davalarda 1255 sanık yargılanacak.

15 Temmuz 2016'da darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Kasım'da devam edilecek.

Yine aynı gün FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı dava da 4 Kasım'da Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kasım ayında görülecek davalardan bazıları şunlar:

2 Kasım

Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-6 Kasım

Saat: 09.30


Dava adı: Muhafız Alayı darbe girişimi davası (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-30 Kasım

Saat: 09.30


3 Kasım

Dava adı: Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni'nin yargılandığı FETÖ davası

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Kasım

Saat: 14.00


4 Kasım

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanması davası (8 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Kasım

Saat: 11.00


Dava adı: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Kasım

Saat: 11.00


Dava adı: FETÖ'nün Kocaeli'de Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin dava (19 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Kasım

Saat: 10.00


9 Kasım

Dava adı: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Kasım

Saat: 10.00


Dava adı: "Futbolda şike kumpası" davası (86 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-20 Kasım

Saat: 10.00


12 Kasım

Dava adı: "Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı sanığın tutuksuz yargılandığı dava

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Kasım

Saat: 10.00


19 Kasım

Dava adı: Eski korgeneral Metin İyidil ve 2 eski generalin yeniden yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Kasım

Saat: 09.00


Dava adı: Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in FETÖ davası

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Kasım

Saat: 11.00


20 Kasım

Dava adı: Büyükelçi Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 20 Kasım

Saat: 09.30


24 Kasım

Dava adı: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava (76 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24-26 Kasım

Saat: 11.00


30 Kasım

Dava adı: FETÖ'nün suikast timinin "nitelikli yağma"dan yargılandığı dava (37 sanıklı)

Yer: Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Kasım

Saat: 14.00

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