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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:33:52 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 832 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 324 bin 664 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 54 milyon 832 bin 29'a çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 146 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 146 bin 934 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 367 bin 214 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 251 bin 901 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 845 bin 617), Brezilya (5 milyon 863 bin 93), Fransa (1 milyon 981 bin 827), Rusya (1 milyon 925 bin 825), İspanya (1 milyon 492 bin 608), İngiltere (1 milyon 369 bin 318), Arjantin (1 milyon 310 bin 491), Kolombiya (1 milyon 198 bin 746), İtalya (1 milyon 178 bin 529), Meksika (1 milyon 6 bin 522), Peru (937 bin 11), Almanya (802 bin 944), İran (762 bin 68), Güney Afrika (751 bin 24), Polonya (712 bin 972), Ukrayna (545 bin 689), Belçika (535 bin 939), Şili (531 bin 273), ve Irak (519 bin 152)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (165 bin 811), Hindistan (130 bin 109), Meksika (98 bin 542), İngiltere (51 bin 934), İtalya (45 bin 229), Fransa (44 bin 548), (İran (41 bin 493), İspanya (40 bin 769), Arjantin (35 bin 436), Peru (35 bin 231), Kolombiya (34 bin 31), Rusya (33 bin 186), Güney Afrika (20 bin 241), Endonezya (15 bin 211), Şili (14 bin 819), Belçika (14 bin 421), Ekvador (13 bin 8), Almanya (12 bin 692), Irak (11 bin 670), Türkiye (11 bin 507) ve Kanada (10 bin 953)."

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