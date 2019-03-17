Göztepe'nin yüzü gülmüyor
Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-kırmızlı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.17 Mart 2019 Pazar 11:29
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, dün Beşiktaş'a 1-0 yenilerek üst üste 5. maçını da kazanamadı.
Beşiktaş mağlubiyetiyle bu sezon 15. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, 26. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamladı. Ligde son galibiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Üst üste 2. maçında gol sevinci yaşayamayan İzmir temsilcisi, bu sezon 11. kez bir müsabakada gol atamadı.
Sarı-kırmızılı ekip son 5 deplasmanda maçında sadece 1 puan alabildi.
Son 2 sezonda İstanbul'da çıktığı 9 maçta puan alamayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.
- İlk rakip Akhisarspor
Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki Akhisarspor'la kritik bir maça çıkacak Göztepe, 28. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
YORUM YAZ