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Göztepe'nin yüzü gülmüyor

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-kırmızlı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

17 Mart 2019 Pazar 11:29
Göztepe'nin yüzü gülmüyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, dün Beşiktaş'a 1-0 yenilerek üst üste 5. maçını da kazanamadı.

Beşiktaş mağlubiyetiyle bu sezon 15. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, 26. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamladı. Ligde son galibiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Üst üste 2. maçında gol sevinci yaşayamayan İzmir temsilcisi, bu sezon 11. kez bir müsabakada gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip son 5 deplasmanda maçında sadece 1 puan alabildi.

Son 2 sezonda İstanbul'da çıktığı 9 maçta puan alamayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

 

- İlk rakip Akhisarspor

 

Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki Akhisarspor'la kritik bir maça çıkacak Göztepe, 28. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:29
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