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Göztepe’nin yabancıları formayı vermedi

Spor Toto Süper Lig’de kalma savaşı veren Göztepe’de, geride kalan 26 haftada en fazla süreyi yabancı oyuncular aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Göztepe’nin yabancıları formayı vermedi

Spor Toto Süper Lig’de kalma savaşı veren Göztepe’de, geride kalan 26 haftada en fazla süreyi yabancı oyuncular aldı.


Son günlerde yabancı sayısı tartışmaları yeniden alevlenirken, ligde kalma savaşı veren Göztepe’de de yabancılar geride kalan haftalarda formayı vermedi. Bu sezon Bayram Bektaş, Kemal Özdeş ve Tamer Tuna’nın çalıştırdığı sarı-kırmızılılarda ligde toplam 24 futbolcu süre alırken, bu isimlerin 14’ünü yabancı oyuncular oluşturdu. Spor Toto Süper Lig’de 10 yerli futbolcu bu sezon Göztepe formasını terletti. Bu sezon Göztepe ile ligde en fazla süre alan isimler de yabancı oyunculardan oluştu.



En istikrarlı isim Titi


İzmir ekibinde geride kalan 26 haftada en fazla forma giyen isim Brezilyalı savunmacı Titi oldu. Ligde 2 bin 250 dakika oynayan Titi’yi 2 bin 245 dakika süre alan Beto takip ederken, sezon başında Deportivo La Coruna’dan transfer edilen Borges ise bin 999 dakika Göztepe formasını terleterek en fazla forma giyen üçüncü futbolcu olmayı başardı. Bu sezon en fazla süre alan oyuncular listesinde Titi, Beto ve Borges’i diğer yabancılar Wallace Reis, Gassama ve Andre Castro takip etti.



Zirvede Yasin var


Yabancı oyuncuların daha fazla forma şansı bulduğu Göztepe’de en fazla forma giyen yerli oyuncu ise Yasin Öztekin oldu. Sezona oldukça başarılı girdikten sonra Kemal Özdeş döneminde formasını kaybeden ancak Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle formasını geri alan deneyimli futbolcu, 26 haftada bin 840 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılıların diğer yerlileri Halil Akbunar bin 560, Alpaslan ise bin 302 dakika sahada kaldı.



Gençler göze giremedi


Ligin tecrübeli ekiplerinden olan Göztepe’de genç oyuncular bu sezon forma yarışında var olamadı. Kupada boy gösteren sarı-kırmızılıların gençleri ligde aradıklarını bulamadı. Genç oyuncular Serkan Bakan, Eren Bilen, Hakan Sepil ve Mahmut Nigiz yalnızca Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulurken, 19 yaşındaki Yalçın Kayan ligde 9 dakika süre alarak bu alanda kendisine en üstte yer bulmayı başardı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
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