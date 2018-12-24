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Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla kapatan Göztepe'de 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Titi, en istikrarlı isim oldu- Ligin ilk yarısında 18 gol atan sarı-kırmızılı ekipte 7 gole ulaşan Yasin Öztekin en golcü isim olarak dikkati çekti- Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım konumundaki Göztepe'de kaleci Beto 2 penaltı atışını kurtardı

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:06
Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Göztepe'de 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Titi, en istikrarlı isim oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş'la başlayıp Kemal Özdeş'le devam ettiği 17 haftalık periyodu 22 puanla 10. sırada bitirdi.

Toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Titi, diğer 16 müsabakada 1440 sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Titi'yi 1435 dakikayla kaleci Beto ile 1391 dakika mücadele eden Celso Borges takip etti.

Göztepe'de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan ve Samed Ali Kaya'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Nabil Ghilas en az süre alan isimler oldu.


- Toplam 18 gol


Geçen sezonun ilk devresinde 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 18 golde kaldı.

Yasin Öztekin 7 golle en golcü isim olurken, Cameron Jerome 3, Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar ikişer, Andre Castro, Yoan Gouffran ve Wallace Reis de birer gol kaydetti. Göztepe'nin hanesindeki bir gol de Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Göztepeli futbolcuların sahip olduğu 17 golün 12'si ayakla, 5'i kafayla atıldı.

Geçen sezonun ilk devresinde lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk yarıda hiç penaltı kullanmadı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen 4 penaltının 2'sini kurtardı. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sında gol izni vermedi.


- İlk yarılarda 7 gol


Müsabakaların ilk yarılarında 7 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 7 gol gördü. Göztepe, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 11 gole ulaşıp 12 gol yedi.

Göztepe'nin ilk devrede attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:

DakikaAtılan GolYenilen Gol
1-1512
16-3054
31-4511
46-6034
61-7554
76-9034
TOPLAM1819


- 34 sarı ve 3 kırmızı kart


Futbolcuları toplam 34 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de; Andre Castro, Andre Poko ve Kadu kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 12 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte stoperler Titi ile Wallace Reis'e beşer sarı kart çıktı.


- İlk yarı raporu


Göztepe'nin 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle:

OyuncuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Adama Traore88647200
Alpaslan Öztürk15121057302
Andre Castro14131112111
Andre Poko118671310
Axel Ngando6071000
Berkan Emir129886200
Beto16161435100
Cameron Jerome14131097003
Celso Borges16161391300
Deniz Kadah64381000
Göktuğ Bakırbaş2195000
Hakan Çinemre101000
Halil Akbunar16151227002
Kadu43263010
Lamine Gassama14141173400
Nabil Ghilas1154000
Samed Ali Kaya3017000
Sokol Cikalleshi70126000
Tayfur Bingöl156664300
Titi16161440500
Wallace Reis15151326501
Yalçın Kayan208000
Yasin Öztekin16141260207
Yoan Gouffran83294001


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:06
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Titi

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