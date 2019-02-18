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Göztepe’nin ateşi çıktı

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’a kaybedince küme düşme hattıyla arasında puan farkı 1’e düştü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
Göztepe’nin ateşi çıktı

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’a kaybedince küme düşme hattıyla arasında puan farkı 1’e düştü. Mağlubiyetin ardından taraftarlar; teknik heyet, yönetim ve futbolcuları topa tuttu.


Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’u devirerek moral bulan Göztepe, deplasmanda İM Kayserispor’a kaybederek istikrarsız performansını sürdürdü. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta sadece Alanyaspor’u deviren İzmir temsilcisi, 4. maçından da yenik ayrıldı. Alınan yenilginin ardından 25 puanda kalan sarı-kırmızılıların, 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü’yle arasındaki puan farkı 1’e düştü. Ateşi iyiden iyiye hissetmeye başlayan Göztepe, 22 maç sonunda 13 kez yenilerek ligin en fazla mağlubiyet alan takımı olmayı başardı.



Özdeş çare olamadı


Bayram Bektaş’ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Özdeş, beklentileri karşılayamadı. Özdeş ile birlikte 7 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 4 müsabakadan ise sahadan puansız ayrıldı. Takımının başında çıktığı 7 maçtan 7 puan çıkarabilen Özdeş, maç başına 1 gibi düşük bir puan ortalaması yakaladı. Özdeş’in ekibi bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.



Deplasmanda yokları oynuyor


Kötü bir performans sergileyen Göztepe, geçen seneden bu yana dış sahada galibiyet almakta bir hayli zorlanıyor. İzmir dışında 12 maça çıkan Göz Göz, sadece 2 galibiyet alırken 10 maçtan puansız ayrıldı. Deplasmanda yalnızca 6 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, bu alanda Akhisarspor’un ardından en kötü performans sergileyen ikinci takım oldu. Akhisarspor ise 10 dış saha maçında 4 puan toplayabildi.



Taraftar tepkili


Göztepe’nin ateş hattına çok yaklaşması taraftarlarını tedirgin etti. Maçın ardından sosyal medyada görüşlerini dile getiren taraftarların hedefinde yönetim ve Kemal Özdeş vardı. Yönetimi devre arasında takıma takviye yapmamakla eleştiren Göztepeli futbolseverler, Kemal Özdeş’i ise ve oyuncuları da performansları sebebiyle eleştirdi. Aytemiz Alanyaspor maçından önce tesislere giderek takıma moral veren taraftarların, Trabzonspor maçından önce de takıma moral vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
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