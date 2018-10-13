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Göztepe'de Lamine Gassama sevinci

Süper Lig'de milli aranın ardından gelecek hafta pazar günü evinde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de sağ bek Gassama'dan iyi haberler geldi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:31
Göztepe'de Lamine Gassama sevinci

Önceki hafta deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasının 35'inci dakikasında kasığından sakatlanıp oyundan çıkan Senegalli oyuncunun hızla iyileştiği bildirildi. Yoğun tedavi programı uygulanan Gassama'nın şu an takımdan ayrı çalıştığı ancak çarşamba günü topla anternmanlara başlayacağı vurgulandı.

Ön diz çapraz bağları kopan sol beki Adama Traore'den ise 6 ay yararlanamayacak olan sarı kırmızılılar, Gassama'nın Beşiktaş karşılaşmasına büyük ihtimalle yetişeceği ifade edildi. Gassama ile aynı sakatlığı yaşayan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da takım arkadaşlarından ayrı bir program dahilinde çalıştığı açıklandı. Tedavisi süren Halil'in de hızla iyileştiği ve hafta içinde takıma dahil olup Beşiktaş karşısında sahadaki yerini alabileceği belirtildi.  

RAKİP ALTINORDU

Milli maç arası nedeniyle bu hafta lig karşılaşmalarına çıkmayacak olan Göztepe ve Altınordu, yarın özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadele iki takım taraftarına da kapalı olacak. İzmir'in Süper Lig temsilcisi Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ve 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu özel maçta tüm oyuncularına şans verecek. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:31
  1. İzmir
  2. süper lig
  3. göztepe

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