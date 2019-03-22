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Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

22 Mart 2019 Cuma 18:36
Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki sabah antrenmanında kenar ortası ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, diğer antrenmanda da taktik çalıştı.

Göztepe'de ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Andre Poko, Lumor Agbenyenu, Lamine Gassama ve Celso Borges'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Göztepe yarın saat 16.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanacak hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:36
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