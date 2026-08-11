Göztepe sezonun ilk maçı için vites yükseltti!
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Göztepe, zorlu deplasmanın hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hız kesmeden başladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.