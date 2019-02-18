0553 313 94 23

Göztepe gerileme döneminden çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada 18 puan toplayan Göztepe, daha sonraki 11 müsabakada 7 puanda kaldı- Ligde 11. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan İzmir temsilcisinin düşme hattıyla puan farkı dünkü Kayserispor mağlubiyetiyle 1 puana kadar düştü

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
Göztepe gerileme döneminden çıkamıyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan Göztepe, mağlubiyet golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Ligde 22. haftanın ardından 25 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip haftayı averajla 13. sırada geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü ile aynı puana sahip Fenerbahçe ve Bursaspor'un 1 puan önünde bulunuyor.


- Son 11 haftada sadece 7 puan


Ligde ilk 11 haftada topladığı 18 puanla Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 8. sırada bulunan Göztepe, daha sonraki 11 müsabakada ise sadece 7 puan alabildi. Sarı-kırmızılı ekip son 11 maçta topladığı 7 puanla ligde MKE Ankaragücü'nden sonra en başarısız ekip konumunda yer alıyor.

Ligde 12 dış saha maçında sadece 6 puanı bulunan Göztepe, 10 deplasman karşılaşmasında 4 puana sahip Akhisarspor'dan sonra en başarısız dış saha performansına sahip.


- Kalan 12 maçın 7'si İzmir'de


Sarı-kırmızılı ekip kalan 12 haftanın 7'sinde iç sahada mücadele edecek.

Ligde 22 Şubat Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe daha sonra sırasıyla Atiker Konyaspor (D), Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vezirhan Belediyesi Engelliler ve Gaziler Derneğini ağırladı
    1. Vezirhan Belediyesi Engelliler ve..
    2. İmar barışı; devletin mevcut duruma..
    3. Büyükşehir okur-yazar buluşmalarını..
    4. (Özel Haber) Modern dokuma..
    5. Mersin Büyükşehir Belediyesi..
    6. Polis memuru Kyzikos’un kayıp..
    7. 112 helikopteri 53 yaşındaki hasta..
    8. Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele..
    9. Erzurumlu Furkan’dan EYOF’da tarihi..
    10. En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
    11. AK Parti milleti devlet sahibi yaptı
    12. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da..
    13. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
    14. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    15. Ankara’da kadın cinayeti
    16. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
    17. Altın fiyatları
    18. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    19. Bu etkenler migreni tetikliyor
    20. Sporcuların gösterisine ilgi
    21. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    22. Çiftçisini destekleyen belediye
    23. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    24. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    26. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    27. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    28. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    29. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    30. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!