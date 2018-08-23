Göztepe, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk 2 haftadaki performanslarının Avrupa liglerinde oynayacak düzeyde olduğunu kaydeden Bektaş, "Bu beni çok mutlu etti. Tabii üzen de performansa rağmen puan alamamamız. Gerçekten iyi oynuyoruz, her geçen gün üzerine koyuyoruz." diye konuştu.

"HEDEF 3 PUAN"

Bektaş, takımda motivasyonun üst düzeyde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe maçından iyi futbol oynayarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Tribünlerimizi, bizi izleyenleri mutlu etmeliyiz. Oynanan futbolla alakalı olumlu tepkiler var. Bizim olmazsa olmazımız taraftarlarımız. Zaten 2 haftadır bizi destekliyorlar. O coşkuyu bu hafta yansıttığımız zaman, yansıtacağımıza eminim, çok güzel bir galibiyet alırız inşallah."

Forvet hattı için görüştüğü isimlerin bulunduğunu ancak ücretlerin çok değişken olduğunu bildiren Bektaş, "Biraz uzadı iş ama transferin son dönemlerinde görüşmeler umarım istediğimiz yerlere gelir ve neticelenir. Belki bu hafta süre çok kısa, maçımız cumartesi. Olursa olur, olmazsa çocukların elinden geleni yapacağına eminim. Gelirse gelir, gelmezse öbür hafta gelir inşallah." dedi.

Bektaş, Fenerbahçe karşısında cezalı Andre Castro ve sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin'in forma giyemeyeceğini, Nabil Ghilas'ın form seviyesinin takımda oynama düzeyine geldiği zaman değerlendirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.