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Ekonomi Gözler Merkez'in kararında! Dolar yeni güne böyle başladı
Ekonomi

Gözler Merkez'in kararında! Dolar yeni güne böyle başladı

Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken dolar yeni güne 7.86, Euro ise 9.32 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:14:00 - 2020-10-21 09:18:59
Gözler Merkez'in kararında! Dolar yeni güne böyle başladı

Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisi doların küresel olarak zayıflamasıyla birleşince dolarda haftanın ilk 2 gününde yaklaşık 5 kuruşluk düşüş yaşandı.

Dolar yeni güne 7.86, Euro ise 9.32 liradan başladı.

Dolar, hem seçim anketlerinde Donald Trump'ın Joe Biden'la arasındaki farkı kapatması hem de beklenen yeni koronavirüs destek paketinin bir türlü çıkmamasıyla dün Euro karşısında 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yurtiçinde ise gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında. Piyasa beklentisi 200 baz puanlık bir artırım geleceği yönünde oluşmaya başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyebilecek bir veri açıklanmayacak.

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