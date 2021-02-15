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Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nda
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta alacağı faiz kararı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:57:00 -
Gözler Merkez Bankası'nda

Ekonomistlerin büyük bölümünce kurumun yüzde 17 olan politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, TCMB’den gelecek açıklamalara kulak kesilecek. Ocak ayında kurumun sıkı para politikası duruşunu uzun bir müddet sürdüreceğini belirtmesi olumlu yankı uyandırmıştı. Bu hafta bütçe ve konut satış verileri ve Fitch’in kredi notu değerlendirme raporu da takip edilecek.

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