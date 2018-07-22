THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Göze çay pansumanı nasıl uygulanır?

Göz, en hassas organlardan biridir. Sağlıklı görmek ve sağlıklı yaşamak için gereken özen gösterildiğinde gözler de bunun karşılığını vermektedir.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:38
Göze çay pansumanı nasıl uygulanır?

Her şeyden önce demlenen çay, önce soğumaya bırakılmalıdır. Oda sıcaklığına geldiğinde pansuman için ideal ısıya ulaşmış demektir. Çayın demini, eczanelerde satılan göz kadehi ya da çay fincanı yardımıyla göz kapağınızın hizasına getirmelisiniz.

Burada amaç, göz kapaklarının çaya değmesini sağlamaktır. Bu aşamadan sonra 30 ya da 40 saniye boyunca göz kapaklarınızı açıp kapatmanız gerekmektedir. Ancak unutmamanız gereken nokta, pansumandan önce göz kapaklarınızın ve çevresinin temiz olduğundan emin olmaktır.

Çünkü göz kapaklarını ya da çevresini temizlememek, bakterilerin çaya karışmasına, oradan da gözünüze girmesine neden olur. Ayrıca demleme işlemini yaptığınız demliğin de temizlenmiş olmasına özen göstermelisiniz.

Bu pansuman, kirpik diplerinde biriken ya da göz kapaklarında oluşan çapakların da temizlenmesini sağlar. Göz doktorları, çayla yapılan göz pansumanını onaylamakla birlikte her göz için en fazla 40-45 saniye yapılmasını önerir.

Özellikle bilgisayar başında çok uzun süre geçiren kişilerde de çayla yapılan göz pansumanı çok etkilidir çünkü yorgunluk giderici özelliği vardır. Hatta makyajını tam olarak temizleyemediğinden ötürü gözü kızaran ya da iltihap sorunu yaşayan kadınlar da çay pansumanının iyileştirici özelliğinden yararlanabilir.

Ayrıca çayın içindeki yararlı maddeleri öldürmemek için haşlamamak gerekir. Bunun için de demleme aşamasında kaynar suyu demliğe tek noktadan boşaltmak uygun olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı ve daha dinç görünmek de mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 17:38
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. Göz Hastalıkları
  6. çay pansumanı
  7. göze çay nasıl konulur?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İP'li eski başkanın burnunu kırdılar
    1. İP'li eski başkanın burnunu kırdılar
    2. Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır?
    3. İYİ Parti genel Başkanı Koray Aydın mı..
    4. Şarlatan Adnan Oktar'a FETÖ kalkanı
    5. İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak?
    6. Meral Akşener istifa mı etti? Son..
    7. Bu bitkiler gözeneklerinizi..
    8. İstanbul'da yangın paniği! Yerleşim..
    9. Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü..
    10. Bitkisel yağların saymakla bitmeyen..
    11. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener..
    12. Fenerbahçe'den flaş açıklama: Teşekkür..
    13. Fıstıklı çorba nasıl yapılır?
    14. TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye
    15. Trabzonspor yeni transferini resmen..
    16. Suriye sınırında 2 terörist teslim oldu
    17. Göze çay pansumanı nasıl uygulanır?
    18. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    19. İran'dan "intikam" açıklaması
    20. Alman ordusunda büyük kriz! Asker..
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar tarafından zorla tuvalete sokulup... Sonrası iğrenç!
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı