Göze çay pansumanı nasıl uygulanır?

Her şeyden önce demlenen çay, önce soğumaya bırakılmalıdır. Oda sıcaklığına geldiğinde pansuman için ideal ısıya ulaşmış demektir. Çayın demini, eczanelerde satılan göz kadehi ya da çay fincanı yardımıyla göz kapağınızın hizasına getirmelisiniz.

Burada amaç, göz kapaklarının çaya değmesini sağlamaktır. Bu aşamadan sonra 30 ya da 40 saniye boyunca göz kapaklarınızı açıp kapatmanız gerekmektedir. Ancak unutmamanız gereken nokta, pansumandan önce göz kapaklarınızın ve çevresinin temiz olduğundan emin olmaktır.

Çünkü göz kapaklarını ya da çevresini temizlememek, bakterilerin çaya karışmasına, oradan da gözünüze girmesine neden olur. Ayrıca demleme işlemini yaptığınız demliğin de temizlenmiş olmasına özen göstermelisiniz.

Bu pansuman, kirpik diplerinde biriken ya da göz kapaklarında oluşan çapakların da temizlenmesini sağlar. Göz doktorları, çayla yapılan göz pansumanını onaylamakla birlikte her göz için en fazla 40-45 saniye yapılmasını önerir.

Özellikle bilgisayar başında çok uzun süre geçiren kişilerde de çayla yapılan göz pansumanı çok etkilidir çünkü yorgunluk giderici özelliği vardır. Hatta makyajını tam olarak temizleyemediğinden ötürü gözü kızaran ya da iltihap sorunu yaşayan kadınlar da çay pansumanının iyileştirici özelliğinden yararlanabilir.

Ayrıca çayın içindeki yararlı maddeleri öldürmemek için haşlamamak gerekir. Bunun için de demleme aşamasında kaynar suyu demliğe tek noktadan boşaltmak uygun olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı ve daha dinç görünmek de mümkündür.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.