Gözaltına alınan emekli amiraller tutuklandı mı? Emekli amiral soruşturmasında son durum ne?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek milli iradeyi hedef alan ve seçilmiş iktidarı parmak sallayarak tehdit eden cunta heveslisi vesayetçi amiraller sözde bildiri yayımladı. Darbe imalı hadsiz bildiriye CHP ve avanesi hariç her kesimden tepki gelirken, yargı da harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe sever 104 emekli amiral için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bildiriye imza adan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emekli amirallerin ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.

104 emekli amiralden kimler gözaltına alındı?

Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alınmıştı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tebliğ edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ü gözaltına aldı.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderildi. Şüphelilerin işlemleri, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülecek. İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a, evlerindeki arama el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek ifade vermeleri için tebligat yapıldı. Şüphelilerin, ifadelerini 3 gün içerisinde Ankara giderek verecekleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Emekli amirallere suç duyurusu darbesi

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.