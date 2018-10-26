Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu kişiler kimlerdir?

GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Sabah baş ağrısı ile uyanmak.

*Görmede bulanıklık.

*TV ya da bilgisayar ekranına bakarken göz ve çevresinde oluşan ağrı.

*Akşamları ışıkların etrafında halkalar görülmesi.

GÖZ TANSİYONU RİSKİNİN FAZLA OLDUĞU KİŞİLER KİMLERDİR?

*Aile yakınlarında göz tansiyonu olanlar

*40 yaşın üstündekiler

*Şeker hastalığı olanlar;

*Tansiyon hastaları

*Migren hastaları;

*Kansızlık yaşayanlar;

*Kortizon tedavisi görenler;

*Göz ve çevresinden yaralananlar.