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Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu kişiler kimlerdir?

Aile yakınlarında göz tansiyonu olanlar,40 yaşın üstündekiler, şeker hastalığı olanlar da göz tansiyonu riski fazladır.

26 Ekim 2018 Cuma 22:19
Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu kişiler kimlerdir?

GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Sabah baş ağrısı ile uyanmak.

*Görmede bulanıklık.

*TV ya da bilgisayar ekranına bakarken göz ve çevresinde oluşan ağrı.

*Akşamları ışıkların etrafında halkalar görülmesi.

GÖZ TANSİYONU RİSKİNİN FAZLA OLDUĞU KİŞİLER KİMLERDİR?

*Aile yakınlarında göz tansiyonu olanlar

*40 yaşın üstündekiler

*Şeker hastalığı olanlar;

*Tansiyon hastaları

*Migren hastaları;

*Kansızlık yaşayanlar;

*Kortizon tedavisi görenler;

*Göz ve çevresinden yaralananlar.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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