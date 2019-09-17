Göz seyirmesi neden olur? Göz seyirmesinde nelere dikkat edilir? Göz seyirmesi neyin habercisi? Zaman zaman aniden ortaya çıkan ve istemsiz seyiren gözler uzun sürede can sıkıcı bir hal almaktadır.

Göz kapağı kaslarının tekrarlayan istemsiz spazmı olan göz seyirmesinin başlıca sebepleri yorgunluk,uykusuzluk aşırı derecede kafein ve tütün kullanımıdır. Fakat pekte ciddiye almadığımız bu istemsiz kasılmalar bazen ileri boyutlara çıkıp haftalarca sürmekte ve gözde kızarıklık ışığa duyarlılık ve gözden yüze doğru yayılan spazm olarak karşımıza çıkıyor. Göz seyirmesi olduğunda dikkat edilmesi gerekenler; Göz seyirmesi olduğunda uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edin.mümkün olduğunca bilgisayar kullanımını azaltın.Göz yorgunluğuna bağlı göz seyirmelerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra kafein sigara gibi tüketimleri azaltın.Bunun yanı sıra geceleri göz kapağına nemlendirici sürüp hafif hafif kapağını ve yüz kemiğinize doğru bastırarak masaj yapın. Bu belirtilerde hemen doktora başvurun; Zararsız gibi gördüğümüz göz seyirmesi,miyop ve astigmatın gizli hipemetrop habercisi olabilir. Eğer haftalarca süren istemsiz spazmlar devam ediyorsa Göz seyirmesi uzun süre devam ederse ve gittikçe şiddetlenirse. Yüzün diğer bölümlerinde kasılmalarla birlikte olursa¸ Gözde şişlik¸ kızarıklık veya çapaklanma varsa. Seyirme gözü tamamen kapatan bir sekil alırsa Göz kapağında düşüklük olursa Sağlıklı Günler.

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