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Göz kapağı düşüklüğü ameliyat gerektiriyor

Göz kapaklarımızın kendine has bir yapısı vardır. Göz kapakları gözlerimizi korur ve gözlerimizin göz yaşı salgılarıyla beraber istenilen ıslaklıkta kalmasını sağlar.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
Göz kapağı düşüklüğü ameliyat gerektiriyor

Göz yaşı yabancı maddelerin gözden uzaklaştırılmasına da yardım eder, göz için gerekli olan ıslaklığı oluşturur ve gözün ön yüzeyini koruyucu maddeleri taşır. Görevini tamamlayan göz yaşı boşaltım sistemi ile buruna akar. Kaşlar ile kirpikler de göz kapaklarına yardım ederler ve duygularımızın ifadesinde önemli rol oynarlar.

Bu dokuların rahatsızlıkları genellikle kendilerine özgü anatomik yapılarının sonucudur.

Alt ve üst göz kapakları anatomik olarak birbirlerine çok benzerler. Her göz kapağının iki önemli kası vardır. Biri kas göz kapağını açmaya, diğeri ise kapamaya yarar. Bu iki kasın arasında orbita yağ dokusu bulunur.

Alt çenemiz hareketli, üst çenemiz sabitken göz kapaklarımızda bu daram tersinedir. Alt göz kapağı daha hareketsiz, üst göz kapağı ise bir araba cam sileceği gibi hareketlidir.

Göz kapaklarının doğuştan ya da yaşlanmaya bağlı rahatsızlıkları vardır.

En sık görüleni “Ptozis” olarak adlandırılan göz kapağı düşüklüğüdür. Doğuştan olduğu zaman genellikle göz kapağını kaldıran kasın iyi gelişmemesi sebeptir. Yaşlanmaya bağlı olarak da oluşabilir. Sebep göz kapağını kaldıran kasın doğumdan öyle olması ya da zaman içinde yıpranmasıdır. Her iki durumun da tedavisi cerrahidir.

Eğer göz kapağını kaldıran kasın bir miktar fonksiyonu var ise bu kası güçlendirmeye yönelik cerrahi uygulanır.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
  1. göz kapağı düşüklüğü

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