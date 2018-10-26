Göz altındaki morluklar için doğal yağlar ile baş etme yolları nelerdir?

BADEM YAĞI İLE GÖZ ALTI MORLUKLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

BADEM YAĞI MASAJI

Kan dolaşımını sağlamak için masaj yararlıdır. Yatmadan önce yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Parmak uçlarınıza biraz badem yağı alın ve gözünüzün etrafından uygulayın. Göz çevrenize dairesel hareketlerle 3-4 dakika masaj yapın. Gece bırakın ve sabah soğuk su ile yıkayın.

BADEM YAĞI VE YASEMİN YAĞI

Doğal sıkılaştırıcı yasemin yağı, sadece gözenekleri sıkılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda iltihabı da azaltır. Yara izlerini ve lekeleri azaltmaya yardımcı olur. 2 yemek kaşığı badem yağını 2 damla yasemin yağıyla karıştırın. 2-3 dakika boyunca göz çevrenize dairesel hareketlerle masaj yapın. Yarım saat beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. En iyi sonuçları almak için bunu her gün bir kez uygulayın.

BADEM YAĞI VE BAL

Bal doğal bir mantar önleyici olarak davranır, öksürüğü azaltır. Aynı zamanda mükemmel bir cilt nemlendiricidir. Yarım çay kaşığı badem yağı ile yarım çay kaşığı balı karıştırın. Bu karışımı her gece yatmadan önce gözlerinizin altına uygulayın.

BADEM YAĞI VE GÜL SUYU

Bir parça pamuğa gül suyu damlatın ve gözlerinizin etrafına sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra badem yağı ile göz çevresine 2-3 dakika dairesel hareketlerle masaj yapın. Gece bırakın ve sabah ılık su ile durulayın. En iyi sonuç için, bunu her gece yatmadan önce yapın.

BADEM YAĞI VE VAZELİN

Vazelin ile badem yağını karıştırın ve göz çevrenize uygulayın. 1-2 dakika masaj yapın. En iyi sonuç için, bir gece bırakın. Her gece bunu tekrarlayın.

HİNT YAĞI VE BADEM YAĞI

Badem yağı gibi Hint yağı da, göz altındaki koyu halkaları azaltmaya yardımcı olabilecek yağ asitleri içerir. İki yağın karıştırılması, koyu halkalar için mükemmeldir. Hint yağı ve badem yağını karıştırarak göz çevresine masaj yaparak sürün. Bir gece veya 1 saat kadar bekletin. Ilık suyla yıkayın ve temiz bir havlu kullanarak kurulayın. en iyi sonuç için her gece uygulayın.

BADEM YAĞI VE ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, cilt bakımı için en iyi yağlardan biridir. Zeytinyağı, esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar içerir, cildinizi besler ve canlandırır. Zeytinyağı cilt yaşlanmasını, kırışıklıkları, cilt sarkmasını ve koyu halkaları engelleyebilir. Zeytinyağının badem yağı ile birlikte uygulanması, etkilerini artırır.

1/2 çay kaşığı zeytinyağı ve 1/2 badem yağını karıştırın. Yağ karışımını parmak uçlarınızla koyu halkalara uygulayın ve kan dolaşımını artırmak için birkaç dakika masaj yapın. Yağı, gece boyunca cildinize bırakabilirsiniz.