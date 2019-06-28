Görüntüyü izleyen şaşıp kalmıştı... O vicdansız yakalandı

Kızıltepe Belediyesi tarafından Mardin Caddesi üzerinde dikilen ağaçlardan biri, M.O isimli bir kişi tarafından kırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde yolda yürüyen 3 arkadaştan biri ağacı sallamaya başladı. Bir süre sonra ağacı eğerek kıran şüphelinin kırılma ile birlikte yere düştüğü güvenlik kemarasına yansıdı. Sabah iş yerine gelen esnaf, ağacın kırıldığı fark edip, korumaya aldı. Esnaf, ağacı kıran kişinin yakalanması için çağrıda bulundu.

Yakalandılar

Dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi.

100 ağaç dikme cezası verildi

Gözaltına alınan M.O. ve olay anından yanında bulunan S.A. ile S.O., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

S.A. ve S.O., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ağacı kıran M.O. ise hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.