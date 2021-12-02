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Kültür - Sanat Görenleri korktu.... En az 800 yaşında!
Kültür - Sanat

Görenleri korktu.... En az 800 yaşında!

Peru'da çalışma yapan arkeologlar, öldüğü sırada 18-22 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen bir mumyanın kalıntılarını ortaya çıkardı. Arkeologlar, söz konusu mumyanın en az 800 yaşında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:31:00 -
Görenleri korktu.... En az 800 yaşında!

Peru'nun başkenti Lima'nın eteklerinde bir alanda çalışan arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan mumya korkunç bir sürprizle geldi.

İple bağlanmış olarak bulundu

Kalıntıların, öldüğü sırada 18-22 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Bulunan mumyanın elleri ile yüzünü kapatmış olması ve de bir iple sıkıca bağlı olması nedeniyle normal olmayan bir yoldan acı çekerek öldüğü düşünülüyor.

Yanında köpeğe benzeyen bir şey daha buldular

Mumya, Lima'nın doğusunda, Cajamarquilla'daki kazı alanında yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve yaklaşık 4,5 metre derinlikte bir mezar odasında bulundu.

San Marcos Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, uzmanlar mumyanın yanında köpeğe benzeyen bir şey daha buldular.

En az 800 yaşında, benzersiz ve tuhaf

Cajamarquilla projesinden sorumlu Arkeolog Pieter Van Dalen Luna, buldukları mumyayı "tuhaf ve benzersiz" olarak nitelendirerek "Tahminlerimize göre mumya MS. 800 ile 1200 yılları arasından, yani en az 800 yaşında" dedi.

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