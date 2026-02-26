  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan nükleer masada kritik taviz! Cenevre öncesi yüzde 3,67'ye razı olacaklar 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) Galatasaray turu kaptı! Zorlandı ama başardı İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber Ramazan günü acı haber! Şehit edildiler İspanya’da darbeci yarbayın ibretlik sonu! Meclis basan Tejero, ihanet belgelerinin açıldığı gün can verdi! IMF'den Suriye açıklaması İşgalin suç ortağı Hindistan! Modi katil Netanyahu ile el ele verdi, siyonizme bağlılık yemini etti! #NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında İzlanda'da AB sesleri yeniden yükseliyor! Başbakan Frostadottir tarihi referandum için düğmeye bastı!
Teknoloji Google’ın Sizden Sakladığı Gizli Sayfa Ortaya Çıktı!
Teknoloji

Google’ın Sizden Sakladığı Gizli Sayfa Ortaya Çıktı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Google’ın Sizden Sakladığı Gizli Sayfa Ortaya Çıktı!

Dijital dünyanın devlerinden Google, kullanıcıların sık sık merak ettiği gizemli bir sayfayı yıllardır saklıyor. İnternet kullanıcıları, arama motorunun bilinmeyen ve özel bir sayfasına erişmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Dijital dünyanın devlerinden Google, kullanıcıların sık sık merak ettiği gizemli bir sayfayı yıllardır saklıyor. İnternet kullanıcıları, arama motorunun bilinmeyen ve özel bir sayfasına erişmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Söz konusu sayfanın, kullanıcı davranışlarını analiz etmek ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla tasarlandığı iddia ediliyor. Ancak Google, sayfanın varlığını resmi olarak doğrulamıyor ve içerik detayları kamuoyuna açıklanmıyor.

 

Uzmanlar, böyle gizli sayfaların şirketlerin veri toplama stratejisinin bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor. Kullanıcıların merak ettiği soru ise şu: Bu sayfa gerçekten gizli mi, yoksa sadece internetin derinliklerinde kaybolmuş bir deney mi?

Bazı teknoloji meraklıları, özel arama teknikleri ve URL ipuçlarıyla sayfaya ulaşmayı başardıklarını öne sürüyor. Ancak bu tür girişimler, güvenlik ve gizlilik açısından riskler barındırıyor.

Google kullanıcılarına ise önerilen, resmi açıklamalar ve güncel kaynaklardan bilgi almak ve bilinmeyen bağlantılara şüpheyle yaklaşmak.

Bu gizli sayfa, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor ve dijital dünyada yeni gizemlerin kapısını aralıyor.

Berlin Film Festivali'nde Gazze'deki soykırım vurgusu yapıldı! Alman Bakan salonu terk etti
Berlin Film Festivali'nde Gazze'deki soykırım vurgusu yapıldı! Alman Bakan salonu terk etti

Dünya

Berlin Film Festivali'nde Gazze'deki soykırım vurgusu yapıldı! Alman Bakan salonu terk etti

Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi
Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi

Dünya

Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi

İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor
İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor

Aktüel

İDDEF Gazze’de Yıkıntılar Arasında Umut Sofraları Kuruyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23