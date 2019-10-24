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Google'dan müthiş teknoloji! 10 bin yılda yapılacak işlemi 200 saniyede yapıyor

Dünyanın teknoloji devi Google, şuanda mevcut bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede yapabilecek kuantum bilgisayar yaptıklarını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:19
Google'dan müthiş teknoloji! 10 bin yılda yapılacak işlemi 200 saniyede yapıyor

Bilimsel Nature dergisinde, Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği kuantum çip kullanılarak yapılan testlerin sonuçları yayımlandı.

Google'ın bir yetkilisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının çözmesi için 10 bin yıl sürecek bir işlemi sadece 200 saniyede gerçekleştiren makine tasarladıklarını öne sürdü.

"Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz"

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanındaki rakip şirketlerden IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:19
  1. Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven
  2. kuantum bilgisayar
  3. google

YORUM YAZ

  • Türk mühendisiTürk mühendisi10 sa önce
    Hele yalancılara hele. Onu Türk mühendisleri icat etti, işlemci bor madeninden.
  • PutsavarPutsavar13 sa önce
    Ülkeyı 90 sene putperest zillet chp kafası yönetmese galaksiler arası yolcukul bile yapardı memleketimin güzel insanı.
  • HasanHasan13 sa önce
    Ayhan gibi akpliler.Buna inanmaz japonlar en buyuk bilgisarayi yapti.Aldigin butun teknoloji hiristiyan? 
  • FeritFerit14 sa önce
    Gavur hristiyanlar yapar biz bakar
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 16 sa önce
    İspatlasınlar

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