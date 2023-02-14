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Aktüel Gönüllü kadınlardan takdir toplayan hareket
Aktüel

Gönüllü kadınlardan takdir toplayan hareket

Mersin'de faaliyet gösteren tekstil atölyesi işletmecisi ve gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kıyafet dikmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:46:00 - 2023-02-14 22:47:25
Gönüllü kadınlardan takdir toplayan hareket

Tarsus ilçesindeki atölyenin işletmecisi Nurcan Yıldız, depremzedelere yardım amacıyla ilçede gönüllü çalışabilecek kadınlarla irtibata geçti. Mesaiye başlayan kadınların, ihtiyaç listelerine göre ürettiği kıyafet ve iç çamaşırlar, deprem bölgesine gönderiliyor.

Yıldız, AA muhabirine, gönüllü kadınlardan oluşan ekiple, başta çocuklar olmak üzere depremzedeler için özel üretime geçtiklerini anlattı.

Öncelikle depolardaki bot, ıslak mendil, çorap, su, mont, eşofman ve çocuk kıyafetlerini afet bölgesine gönderdiklerini anlatan Yıldız, "Sonra ihtiyaç doğrultusunda bebek giysileri, çarşaf, iç çamaşır, mont dikmeye başladık." dedi.

Kente gelen depremzedelere de yardımcı olduklarını belirten Yıldız, "Neye ne kadar ihtiyaç varsa gönüllü kadınlarımızla atölyemizde üretmeye devam edeceğiz. Bu yaşanan felaket ülkemizi tek yürek yaptı. İnsanlarımızın acılarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Yıldız, kıyafet yardımlarının yanı sıra depremden etkilenenlere 3,5 ton gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

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