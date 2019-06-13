0553 313 94 23

Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen veÇukurova Üniversitesi, Çukurova Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adana KADEM İl Temsilciliği ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından desteklenen ‘‘Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası’’ Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:05
Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen veÇukurova Üniversitesi, Çukurova Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adana KADEM İl Temsilciliği ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından desteklenen ‘‘Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası’’ Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda yapıldı.


Beyhan Demirtaş’ın izleyici olarak katıldığı şampiyonada Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.


Engelli çocukların spor faaliyetleri ile desteklenerek yaşam kalitelerinin arttırılmasının hedeflendiği şampiyona 40 takım ve 120 farklı engel grubundan oluşan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.


Trafik kazasında yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül’ün anısına gerçekleştirilen şampiyonada Beyhan Demirtaş’a plaket takdim edildi. Beyhan Demirtaş, özel çocukların desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade ederek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günün ilk yarısında geriledi
    1. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    2. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    3. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    4. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    5. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    6. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    7. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    8. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    9. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    10. Bodrum’da dilenci operasyonu
    11. Okullarda "tatil zili" yarın çalacak
    12. Esed rejiminden İdlib'e saldırı:..
    13. İş yerinden para çalan hırsız..
    14. (Düzeltme) Başkent’te çatısı yanan..
    15. Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu..
    16. Çocukları gıdıklamak zararlı mıdır?
    17. Badem ağacından 5 tür meyve topluyor
    18. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    19. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar!..
    20. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:..
    21. Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “311..
    23. Bakan Varank açıkladı:
    24. Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo..
    25. Vali Çakacak’ın Jandarma Teşkilatı..
    26. İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    27. Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı..
    28. Din görevlilerine diksiyon kursu..
    29. Bayramhacılı barajındaki balık..
    30. Kaymakam Bayar ile Sapanca METEM..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı