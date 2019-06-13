Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen veÇukurova Üniversitesi, Çukurova Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adana KADEM İl Temsilciliği ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından desteklenen ‘‘Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası’’ Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda yapıldı.

Beyhan Demirtaş’ın izleyici olarak katıldığı şampiyonada Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

Engelli çocukların spor faaliyetleri ile desteklenerek yaşam kalitelerinin arttırılmasının hedeflendiği şampiyona 40 takım ve 120 farklı engel grubundan oluşan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül’ün anısına gerçekleştirilen şampiyonada Beyhan Demirtaş’a plaket takdim edildi. Beyhan Demirtaş, özel çocukların desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade ederek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.