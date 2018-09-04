Gomis'ten Fatih Terim'e sürpriz

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takıma transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, eski teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından Terim'in 65. yaş gününü kutlayan Gomis, Türkçe olarak, "Merhaba. İyi ki doğdun baba Terim. Her şey için teşekkürler, iyi bayramlar" açıklamasında bulundu.