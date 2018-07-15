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Gomis'ten duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için duygusal bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz 2018 Pazar 21:28
Gomis'ten duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Instagram hesabından 15 Temmuz'un simge fotoğraflarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Türk bayraklı halini paylaşan Gomis şu ifadeleri kullandı:

"Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye’de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız"

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 21:28
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Galatasaray

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