Gomis'ten duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Instagram hesabından 15 Temmuz'un simge fotoğraflarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Türk bayraklı halini paylaşan Gomis şu ifadeleri kullandı:

"Bugün benim Türk kardeşlerim için çok önemli bir gün. Bugün Türkiye’de bu iyi şartlarda yaşıyorsak, ülkeleri için canlarını feda eden insanlar sayesindedir; buna sonsuz minnet duymaktayız. Siz şehitlerimizi hiçbir unutmayacağız"