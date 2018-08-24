THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!

Galatasaray, Gomis'in ayrılmasının ardından transfer listesinin ilk sırasına aldığı Anthonys Modeste için Didier Drogba'daki stratejiyi uygulayacak.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:35
Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a satan Galatasaray'ın, Fransız oyuncunun yerine düşündüğü isim olan Anthony Modeste'nin transferinde çıkış yolu ''Drogba taktiği'' olarak görülüyor.

Çin temsilcisi Tianjin Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Anthony Modeste için Çin basını dikkat çeken bir detaya yer verdi.

MODESTE'DE DIDIER DROGBA TAKTİĞİ

Galatasaray'ın listesinde yer alan ve kulübü Tianjin Quanjian'ı FIFA'ya şikayet eden golcü oyuncunun bonservis sorununu FIFA'nın Didier Drogba'da olduğu gibi çözmesi beklendiği belirtildi. Galatasaray, daha önce Shanghai Shenhua'yı FIFA'a şikayet ederek ayrılan Didier Drogba'yı da 'geçici lisans' alarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında yer alan Modeste için aynı stratejinin uygulanması bekleniyor.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ İLGİSİNİ ÇEKİYOR''

Çin basınında yer alan geniş haberde Anthony Modeste'nin Tianjin Quanjian ile antrenmanlara da çıkmadığı belirtilirken, menajeri Mendi'nin sözlerine yer verildi.

Fransız golcü oyununun menajeri Mendi, Modeste'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak istediğini söylerken ''Modeste Çin'den ayrılmaya karar verdi. Bunda da ısrarcıyız. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak çok ilgisini çekiyor. Neler olacağını birkaç gün içerisinde göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bafe Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray, 31 Ağustos'ta kapanacak transfer dönemi öncesinde santrafor konusunda girişimlerini hızlandırdı. (Sporx)

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:35
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
  3. Didier Drogba
  4. Anthony Modeste
  5. Bafetimbi Gomis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vladimir Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor
    1. Vladimir Putin: Türkiye ile..
    2. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    3. İran'dan ABD'ye petrol ikazı!..
    4. 'Devletimiz dayatılan formülleri..
    5. Tunceli’de uçuruma düşen kadın..
    6. Şehir şehir gezip 1 Liraya dert..
    7. Putin'den Türkiye açıklaması: İş..
    8. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    9. Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme!..
    10. TSK’dan nefes kesen klip!
    11. İzmir'de terör operasyonu!
    12. Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!
    13. Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı
    14. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    15. Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!
    16. Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!
    17. Otomobille ata çarptılar! 3 kişi..
    18. Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald..
    19. Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede..
    20. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?