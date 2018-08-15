Gomis'e dev teklif! Tam 11 milyon euro...

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Bafetimbi Gomis için kulübü Galatasaray'a 11 milyon euro teklifte bulundu.

GOMIS'E YILLIK 6 MİLYON

Suudi Arabistan ekibinin Bafetimbi Gomis'e ise yıllık 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Fransız basını, geçen sezon 33 maçta 29 gol atan Gomis'in transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.

"SİZE SÖZ ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

33 yaşındaki forvetin bu teklife sıcak bakmadığı ve Türkiye'de kalmak istediği ifade edildi. Bafetimbi Gomis gün içerisinde Instagram'dan, "Asla yalan söylemedim. Size söz çok çalışacağım" paylaşımını yapmıştı.