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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

- Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden 29 sporcunun mücadele ettiği Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 3. Ayak müsabakası tamamlandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun Minikler 3. Ayak müsabakası, sona erdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun müsabakalarının 3. ayağında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden 29 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Mehmet Kerem Bulut 24 stableford skorla birinci, Onur Doğan 23 stableford skorla ikinci, Miraç Arda Öztürk 22 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde ise Kaan Tunç 20 stableford skorla birinci, Tolga Günel 18 stableford skorla ikinci, Barış Doğan 17 stableford skorla üçüncülüğü elde etti.

Minik kızlar A kategorisinde Şura Nisa Bahadır 20 stableford skorla birinci, Nisa Güney 19 stableford skorla ikinci, Melis Ece Çam 17 stableford skorla üçüncülüğü kazandı.

Minik kızlar B kategorisinde de Alya Akçan 18 stableford skorla birinci, Aslı Göksel 17 stableford skorla ikinci, Yaprak Eminoğlu 16 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara, final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyaları verildi.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Samsun 4. Ayak müsabakası, yarın Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahasında oynanacak.



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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
  1. Golf
  2. Samsun
  3. TGF Yerel Yıldızlar Turu
  4. Türkiye Golf Federasyonu

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