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Spor

Gölcükspor'da kaleci antrenörünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:01:26 -
Gölcükspor'da kaleci antrenörünün koronavirüs testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Gölcükspor'da kaleci antrenörü Murat Onar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Hüseyin Çardak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Onar'ın takımla yaptırdığı ilk koronavirüs testinin negatif, evine gittiğinde kontrol amaçlı yaptırdığı ikinci testin ise pozitif çıktığını söyledi.

Çardak, takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını ifade etti.


- Ömer Faruk Uzuner'den iyi haber


14 Mayıs'ta koronavirüs testi pozitif çıkan takımın teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in tedavisi, kaldırıldığı hastanede gerçekleştirildi.

Daha sonra tekrar koronavirüs testi yapılan Uzuner'in sonucu negatif çıktı.

Uzuner de tedavi sonucu yapılan testin negatif çıkmasının hem kendisini hem de yakınlarını mutlu ettiğini dile getirerek, bu süreçte kendisine moral verenlere teşekkür etti.

Kulüpte daha önce Uzuner, antrenör Mustafa Çelik ve kulüp aşçısı Aytekin Barış'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.


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