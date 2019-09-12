0553 313 94 23

Gökyüzü "Deli Anlılar" grubuyla şenlendi

- Üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda hedef takım kategorisinde ikinciliği elde etti- Grubun kurucusu Halit Öner:"Her zaman takımı gençleştirmeye çalışıyoruz. Yeni emekli olan 50 yaşındaki arkadaşlarımızı yedeğimize alıyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Takıma katılmak için ilk olarak emekli olma ve gruba uyum sağlama şartı var"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:45
Gökyüzü "Deli Anlılar" grubuyla şenlendi


İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda mücadele eden ve üyeleri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" grubu, hedef takım kategorisinde ikinci oldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Efes/Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın hedef takım kategorisine her biri 60 yaşın üzerinde olan Ömer Erdem, Doğan Müjdat Süzen, Halit Öner, Erdinç Köroğlu ve Şifai Tekdemir'den oluşan "Deli Anlılar" grubu da katıldı.

Takım, şampiyonada ikinciliği elde etmeyi başardı.

Ferdi olarak da atlayışlarını sürdüren grup üyeleri, aynı zamanda birbirleriyle de yarıştı.

Şampiyona, yarınki final atlayışlarıyla tamamlanacak.

"Deli Anlılar Grubu"nun kurucularından 67 yaşındaki Halit Öner, yaptığı açıklamada, 1968'den beri paraşüt sporu ile ilgilendiğini, Ankara'da kurdukları takımla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Daha önce takımda yer alan arkadaşlarından birinin vefat ettiğini kaydeden Öner, şöyle konuştu:

"Aslında grubumuza 'delikanlılar' adını vermiştik. Bir gün Adanalı bir arkadaşımız, yöresel bir şiveyle 'delikanlı' anlamına gelen 'ne haber deli anlılar' deyince çok hoşumuza gitti. Böylece grubumuzun adı 'deli anlılar' oldu. Her zaman takımı gençleştirmeye çalışıyoruz. Yeni emekli olan 50 yaşındaki arkadaşlarımızı yedeğimize alıyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Takıma katılmak için ilk olarak emekli olma ve gruba uyum sağlama şartı var."

Grup üyelerinden 69 yaşındaki Doğan Müjdat Süzen de 1966'dan bu yana paraşütle atladığını ifade etti.

Bu branşın sadece genç sporu olmadığını dile getiren Süzen, "Her yaşta yapılabildiğini gösterdiğimiz için bize sempati duyuyorlar. Şimdiye kadar binin üzerinde atlayış yaptık. Atlarken önce sağlığımızı, hata yapmamayı düşünüyoruz. İyi odaklanıyoruz, ondan sonra birlikteliği beraber yaşayalım." ifadelerini kullandı.

THK Efes/Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Bekir Akyüz, şampiyonaya her yaştan sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların tamamının THK öğrencilerinden oluştuğunu anlatan Akyüz, "Deli Anlılar da çok tecrübeli. Allah onların başarılarını daim etsin, sağlıkları uzun olsun inşallah. Gönlüm onlardan yana." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:45
  1. atlayış
  2. paraşüt
  3. şampiyona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"
    1. Mitchell Donald: "Hatalarımızdan ders..
    2. Filmden etkilendiler, fındık patozonu..
    3. 12 Eylül'de neler oldu? 12 Eylül..
    4. Camdan atlamaya kalkan Alzheimer..
    5. Ödemiş’te “Birgi İncir ve İpek..
    6. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
    7. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    8. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    9. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    10. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    11. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    12. Aybet ile Kass bir araya geldi
    13. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    14. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    16. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    17. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    18. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    19. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    20. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı