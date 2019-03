Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Eski İlçe Başkanlarından Muhammet Köse, Mustafa Demiray, bazı belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Zafer Durmaz tarafından hazırlanan programa katıldı. Göktepe Mahallesi sakinleri tarafından meşaleler,havai fişekler ve davul zurna ile karşılanan Şahin tezahüratlar eşliğinde alana girdi. Hiçbir zaman desteklerini esirgemeyeceklerini ve Erol Şahin’e güveninin tam olduklarını belirten mahalle sakinleri AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.

Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in ilçe için büyük bir şans olduğunu belirterek özellikle işsizlikle ilgili projelerinin hayata geçireceklerini söyledi. Çakır konuşmasında Erol Şahin’in Belediye Başkanı olduğunda artık gençlerin iş nedeniyle memleketini bırakıp gurbete gitmek zorunda kalmayacağını istifade etti.

Şahin ise projelerinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu belirterek, Göktepeli kadınlar ile gençlere kültür gezileri sözü verdi. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bu kardeşiniz Allah’ın izniyle belediye başkanı olduğu takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ereğli muhabbetini, bütün projelerinin altına Cumhurbaşkanımızın imzasını koyarak, Ereğli’nin menfaatine tahvil edecektir. Ereğli’de ki büyük projelerimizin tamamını Cumhurbaşkanımız ile birlikte çözeceğiz. Bu güç Türkiye’nin hiçbir ilçesinde yoktur arkadaşlar. Bakın hemen yanı başımızda ki Düzce’ye gitmiyor Sayın Cumhurbaşkanımız, Kdz. Ereğli’ye geliyor. Bunun değerini iyi bileceğiz, yani ayın 19’unda Cumhurbaşkanımız geldiğinde Göktepe’den de tüm hemşerilerimizle birlikte Kdz. Ereğli’de güçlü bir şekilde karşılayacağız. 31 Mart akşamı Göktepe’de ki bütün sandıkların tamamından AK Parti oylarının çıkması ile inşallah buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü selamı birlikte vereceğiz. Öncelikle ilk yapacağımızın işler belediye başkanı olduğumuzda Kdz. Ereğli’nin ekonomisini daha da canlandırmak, sıkıntılarını gidermek olacak. Tekstil atölyeleri olarak örneklediğimiz istihdam atölyelerini her birinde en az 250 gencimizin çalışacağı tesisleri her yıl en az bir tane yapmayı taahhüt ve garanti ediyorum sizlere. İşsizlik sona erinceye kadar, bu atölyeleri inşa edeceğiz. Belki 1 değil her yıl 2 tane inşa ederek her yıl belki 500 gencimize iş vereceğiz. 5 yılda 2 bin 500 arkadaşımıza iş vereceğiz bu projelerimizle. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye sevdasıyla Ereğli’de yapamayacağımız hiçbir iş yok. Ereğli’de insanların yüzünün güleceğini istiyorsak, evlerimizde aşımızın tam olarak kaynamasını istiyorsak, çocuklarımıza yeni iş alanları açmak istiyorsak, bu kardeşiniz destek bekliyor sizlerden. Bunların tek tek gerçekleşmesinin sözlerini veriyor bu kardeşiniz sizlere. Göktepe’den otobüsümüzü kaldıracağız, kadınlarımız gezecekler. Konya’nın Mevlana’sı görecekler, Türkiye’nin en güzel beldelerini görecekler Allah’ın izniyle, tek kuruş ceplerinden harcamadan. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün sıraların üstüne çocuklarımızın kitaplarını koyuyorsa, inşallah bizlerde o kitapların üzerine kırtasiye malzemelerini full olarak koyacağız inşallah. Her doğan bebeğe zengin fakir ayrımı yapmadan çocuklarımıza bez, mama ve emzik yardımı yapacağız. Çocuklarımıza bedava yüzme öğreteceğiz yapacağımız havuzla. Hem plajımız, hem de kapalı havuzumuzla birlikte Göktepe’de ki bütün çocuklarımıza bedava yüzme öğreteceğiz. Kdz. Ereğli’de yağlı güreşleri de bu kardeşiniz başlatacak inşallah. Her hafta sonu bir etkinlik gerçekleştireceğiz, hafta sonu etkinliklerinde gençlerimizin canı sıkılmayacak. Göktepe’de ki tüm gençlerimiz hem yüzme, hem yelken, hem kürek öğrenecekler, sporcu olacaklar Allah’ın izniyle. Ereğli’mize yakışır dört dörtlük modern bir düğün salonu inşa edeceğiz sevgili gençler. Ben adil olacağım, adaletli olacağım, belediyemizin 1 kuruşunu çar çur etmeyeceğim. Erdemir’de ki sıcak suyla yakın bölgelerimize Topçalı ve Bölücek bölgelerimize doğru olmak üzere bölgemizde seracılığı da geliştireceğiz. Tarıma büyük bir destek vereceğiz sevgili dostlar. Göktepe’de ki bütün sorunları çözmek bizim boynumuzun borcudur. Çocuk parkı eksikliği, camimizin taş duvarlarını, yollarımızı, kanalizasyonları problemleriniz biz çözeceğiz, biz yapacağız inşallah.”

Şahin konuşmasının ardından Göktepe Mahallesi sakinleri ile oturup uzun süre sohbet etti, dertlerini dinledi.