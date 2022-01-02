Prof. Göksel Aşan: Kur garantili hesapdan sonra sırada yeni ataklar var!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, kur garantili hesap atağından sonra, Türkiye'nin cari fazla vermesini sağlayacak yeni atılımların geleceğini Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıkladı.

Enflasyon kayıplarına karşı koruma amaçlı bir dizi 'lira tabanlı finansal ürün' atağı

Aşan, hükümetin ülkeyi cari işlemler fazlası verme yoluna sokacak bir dizi yeni finansal ürün üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti.

Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade etmeden tahvil ihracını işaret ettiğini savundu.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Aşan'ın ayrıca yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.

Kur korumalı mevduat uygulamasına yatırımcıların ilgisinden memnun olduklarını da anlatan Aşan, "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lira hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.