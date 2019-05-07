Gökhan'ın hızına kimse yetişemiyor! 2017 yılında gerçekleştirilen Anayasa referandumu sonrası Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un YSK İstanbul kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı. Bu durum Özoğuz'un 2 yıl gibi kısa bir sürede nasıl değiştirdiğini gün yüzüne serdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili verdiği 'yenileme' kararı sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un 2017 yılında paylaştığı görüntüler 'bu ne hız Gökhan' dedirtti. 2017 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu sonrası Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz, YSK'nın İstanbul kararı sonrası İmamoğlu'nu Mustafa Kemal'e benzereterek büyük tepki gördü. 'TR' notuyla paylaştı. Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Türk bayraklı tişörtüyle çekilen fotoğrafını TR(Türkiye) notuyla Instagram'dan paylaştı. Gökhan Özoğuz'a çok sert tepki: Edepsiz! Şaka mısın oğlum sen? Talimat aldığı İmamoğlu'na M. Kemal benzetmesi YSK'nın İstanbul kararı sonrası CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun dün yaptığı “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” açıklamasının ardından Gezi kafalı birçok sanatçıdan destek mesajı geldi. Bunların arasında yer alan Gökhan Özoğuz, İmamoğlu'nu Mustafa Kemal'e benzetmişti.

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