Gökhan Töre'den buzları eriten Şenol Güneş paylaşımı
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş tarafından idmandan gönderilen Gökhan Töre, yaptığı paylaşımla buzları eritti.15 Ekim 2018 Pazartesi 22:57
Beşiktaş'ın, U21 takımıyla yaptığı maçta Gökhan Töre'nin tavırları Şenol Güneş'i sinirlendirmişti.
Savunmaya yardım etmeyen Gökhan'ı uyaran Güneş, oyuncudan olumlu geri dönüş alamayınca "Sahadan çık o zaman" diyerek idmandan yollamıştı.
Bugünkü antreman sonrası milli futbolcunun paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Şenol Güneş ile buzları eriten Gökhan Töre, fotoğrafı gülümseme emojisiyle paylaştı.
İşte o paylaşım:
Şenol Güneş'in İdman Maçından Gönderdiği Gökhan Töre, Tecrübeli Hoca ile Buzları Eritti" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/senol-gunesin-idman-macindan-gonderdigi-gokhan-tore-tecrubeli-hoca-ile-buzlari-eritti-566448.jpg" alt=""/>
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