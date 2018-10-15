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Gökhan Töre'den buzları eriten Şenol Güneş paylaşımı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş tarafından idmandan gönderilen Gökhan Töre, yaptığı paylaşımla buzları eritti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:57
Gökhan Töre'den buzları eriten Şenol Güneş paylaşımı

Beşiktaş'ın, U21 takımıyla yaptığı maçta Gökhan Töre'nin tavırları Şenol Güneş'i sinirlendirmişti.

Savunmaya yardım etmeyen Gökhan'ı uyaran Güneş, oyuncudan olumlu geri dönüş alamayınca "Sahadan çık o zaman" diyerek idmandan yollamıştı.

Bugünkü antreman sonrası milli futbolcunun paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Şenol Güneş ile buzları eriten Gökhan Töre, fotoğrafı gülümseme emojisiyle paylaştı.

İşte o paylaşım:

Şenol Güneş'in İdman Maçından Gönderdiği Gökhan Töre, Tecrübeli Hoca ile Buzları Eritti" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/senol-gunesin-idman-macindan-gonderdigi-gokhan-tore-tecrubeli-hoca-ile-buzlari-eritti-566448.jpg" alt=""/>

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:57
  1. Şenol Güneş
  2. Gökhan Töre
  3. Besiktaş
  4. Beşiktaş
  5. Dönüş
  6. Mac
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